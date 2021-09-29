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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков надеется на быстрые результаты расследования покушения на первого помощника президента Сергея Шефира. 

Как передает УНИАН, об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов. 

«Я надеюсь, что вскоре, очень быстро хотелось бы увидеть результаты этого расследования, будут названы заказчики, названы и арестованы те, кто непосредственно выполнял это покушение», - отметил председатель ВР. 

Разумков также рассказал о недавних изменениях в его охране. «У меня сняли руководителя охраны, по непонятным для меня причинам», - сказал он и добавил, что у него работают те же охранники, которые работали с ним раньше, охрану ему не усиливали. 

Автомобиль у него, добавил спикер, не бронированный. 

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения  начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника. 

 
ForUm

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