Служба безопасности Украины предоставила охрану первому помощнику президента Сергею Шефиру, на которого накануне было совершено покушение, и его семье, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах

По данным источника, Шефиру, как пострадавшему в уголовном производстве, а также его семье была предоставлена охрана.

Следователи полиции подали соответствующие документы в СБУ. Сейчас пострадавший и его семья находятся под охраной Службы безопасности.

Как сообщал ForUm, 22 сентября около 10:00 недалеко от села Лесники Киевской области неизвестные обстреляли из автомата автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. По данным правоохранителей, в автомобиль попало более 10 пуль.

В результате обстрела пострадал водитель, он в тяжелом состоянии в больнице.

Сам Шефир заявил, что покушение на него не связано с конфликтом в президентской команде.

По факту покушения начато уголовное производство с предварительной квалификацией покушение на убийство двух и более лиц, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Зеленский обещает «сильный ответ» на обстрел авто помощника.