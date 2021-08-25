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Сборная Украины в первый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио-2020 завоевала 1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.  

Первую медаль на Паралимпиаде принесла фехтовальщица Евгения Бреус.

Высший земельный суд Дюссельдорфа отказал компании Nord Stream AG в освобождении «Северного потока-2» от требований Газовой директивы ЕС.

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что «оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться».

За сутки 24 августа в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не просило Российскую Федерацию об эвакуации украинцев из Афганистана после захвата страны боевиками террористической организации «Талибан».
ForUm

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