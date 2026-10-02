﻿
Свiт

Пентагон хоче швидше отримати ракети ППО та ПРО

Пентагон хоче швидше отримати ракети ППО та ПРО

Міністерство оборони США оголосило про укладення контракту між Військово-морськими силами США та компанією Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, на суму 24,4 млрд доларів з метою прискорення виробництва ракет Standard Missile-6 (SM-6).

П’ятирічна угода, яка передбачає можливість продовження ще на два роки, сприятиме прискоренню виробництва ракет SM-6 – важливого боєприпасу для протиповітряної, протиракетної та протикорабельної оборони США.

"Цей багаторічний контракт забезпечує необхідні запаси боєприпасів та перевагу в уражаючій силі, які потрібні нашим військам для перемоги, водночас вимагаючи від нашої промислової бази виробляти продукцію з військовою швидкістю", – заявив заступник міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкл П. Даффі.

Ця угода, у поєднанні з нещодавно укладеним контрактом на постачання системи озброєння Tomahawk, надає оборонній промисловості довгострокову передбачуваність, необхідну для розширення кадрового потенціалу та забезпечення надійності критично важливих ланцюгів постачання.

Фото: US DoD.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАПентагонракетиппо
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Києві готують автобуси для заміни електротранспорту в разі блекауту
Столиця 01.10.2026 18:08:31
У Києві готують автобуси для заміни електротранспорту в разі блекауту
Читати
Україна та ЄС визначили механізм фінансування потреб на 2026 рік
Полiтика 01.10.2026 17:40:13
Україна та ЄС визначили механізм фінансування потреб на 2026 рік
Читати
Українець увійшов до Підкомітету ООН із запобігання катуванням
Полiтика 01.10.2026 17:26:52
Українець увійшов до Підкомітету ООН із запобігання катуванням
Читати

Популярнi статтi