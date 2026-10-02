Пентагон хоче швидше отримати ракети ППО та ПРО

Міністерство оборони США оголосило про укладення контракту між Військово-морськими силами США та компанією Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, на суму 24,4 млрд доларів з метою прискорення виробництва ракет Standard Missile-6 (SM-6).

П’ятирічна угода, яка передбачає можливість продовження ще на два роки, сприятиме прискоренню виробництва ракет SM-6 – важливого боєприпасу для протиповітряної, протиракетної та протикорабельної оборони США.

"Цей багаторічний контракт забезпечує необхідні запаси боєприпасів та перевагу в уражаючій силі, які потрібні нашим військам для перемоги, водночас вимагаючи від нашої промислової бази виробляти продукцію з військовою швидкістю", – заявив заступник міністра оборони з питань закупівель та забезпечення Майкл П. Даффі.

Ця угода, у поєднанні з нещодавно укладеним контрактом на постачання системи озброєння Tomahawk, надає оборонній промисловості довгострокову передбачуваність, необхідну для розширення кадрового потенціалу та забезпечення надійності критично важливих ланцюгів постачання.

Фото: US DoD.