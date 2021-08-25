Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».

«Эстония поддерживает ПДЧ и сближение Украины с НАТО, но неясно, когда это станет возможным. Нужно сначала дождаться поворота истории», - отметила Керсти Кальюлайд.

На уточняющий вопрос о том, является ли восстановление контроля над всей территорией условием вступления Украины в НАТО, она ответила утвердительно: «Абсолютно! Нужно решение (конфликта). Надеюсь, путем переговоров. Рано или поздно».