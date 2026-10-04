Глава Пентагону заявив, що частина американських військових можуть бути передислоковані з Європи в Західну півкулю

Частина військовослужбовців США можуть бути передислоковані з Європи у Західну півкулю через посилення кампанії проти наркокартелів. Про це повідомляє The Hill.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив у суботу, що деякі військовослужбовці США можуть бути передислоковані з Європи в Західну півкулю, оскільки адміністрація Трампа посилює свою кампанію проти наркокартелів у Південній Америці.

"Ну, ми, безумовно, розширюємо нашу присутність і наш слід у Центральній і Південній Америці з партнерами, це сміливий крок президента, зроблений ще у Венесуелі", - сказав Гегсет журналістам, маючи на увазі успішне захоплення американськими військовими колишнього венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

"У нас є абсолютно новий набір варіантів економічного та військового тиску", - додав Піт Хегсет.

Міністр оборони згадав про партнерство США з Еквадором, Гондурасом, Гватемалою, Панамою, і що частина його роботи полягає в тому, щоб запровадити збалансовану стратегію національної безпеки та національної оборони.

"І коли ми це здійснюємо, з'являються можливості переїхати в інше місце або додому на велику, красиву базу, яку ми збираємося побудувати й про яку ми оголосили пару днів тому, чи до іншого місця в Західній півкулі, де ми знайдемо терористичні організації", - сказав глава Пентагону журналістам у Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо.

Під час своєї промови в середу Гегсет запросив губернаторів подати заявку на те, щоб їх штат був домом для «наступної великої американської» бази.

Наразі Пентагон проводить шестимісячний огляд військової позиції США в Європі, щоб перекласти звичайні оборонні обов'язки на союзників по НАТО на континенті. Огляд має завершитися в грудні.

Як повідомляв ForUA, раніше Піт Гегсет оголосив про скорочення генералів та генеральських посад у Збройних силах США на 20%.