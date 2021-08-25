Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что «оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться», передает «Украинская правда».

«Я бы назвал то, что Россия сделала с Крымом, не аннексией, а оккупацией. Аннексия – это же якобы навсегда, это «отрезали и съели», - отметил Кучма.

А вот оккупация, по его словам, это совсем другое. «Это временно и мы свое вернем. Аннексией можно только возмущаться, но как уже свершившимся фактом, а против оккупации надо бороться», - отметил он.

Кроме этого, по словам политика, относительно причин, то они, хотя это может прозвучать как парадокс, диаметрально противоположны: оккупация Крыма состоялась потому, что Украина не стала защищаться, а война на Донбассе началась потому, что мы наконец начали отвечать оккупанту, перешли к сопротивлению.

«Могли и не переходить, конечно. Могли сложить оружие и пятиться вплоть до Збруча. И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было бы. А была бы одна большая Малороссия», - сказал Кучма.