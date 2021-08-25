Фехтовальщица Евгения Бреус принесла Украине первую медаль на Паралимпиаде в Токио.
Бреус завоевала бронзовую награду в фехтовании на сабле на колясках класса А, сообщает УНИАН.
В поединке за третье место украинка одолела представительницу Венгрии Еву Хаймаши. Бреус победила со счетом 15:10.
Для Бреус это вторая медаль на Паралимпийских играх. В 2016 году в Рио она также завоевала бронзу.
Паралимпиада стартовала 24 августа и пройдет до 5 сентября
Паралимпийская сборная Украины отправилась на Игры 13 августа.
Украину на соревнованиях представят 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство у Украины в плавании (40 спортсменов) и легкой атлетике (32).
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