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За сутки 24 августа в Украине зафиксировано 727 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 682 человека, летальных случаев – 20, выздоровели 382 человека.

За сутки протестированы методом ПЦР 12855 человек, методом ИФА - 2110 человек, экспресс-тестами - 11239 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2276590 человек, выздоровели - 2202160 человек, летальных случаев - 53 521, проведено  11857352 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (109), Одесской (62), Запорожской (62), Тернопольской (57) и Черновицкой (55) областях.

Напомним, за сутки 23 августа в Украине зафиксировано 692 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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