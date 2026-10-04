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Економіка

БРРЄ та Італія виділили Україні 50 млн євро на компенсації за знищене майно

БРРЄ та Італія виділили Україні 50 млн євро на компенсації за знищене майно

Україна залучила €50 мільйонів від Банку розвитку Ради Європи (БРРЄ) та уряду Італії на компенсації за знищене житло. Про це Премʼєр-міністр Сергій Корецький повідомив у Телеграмі.

“Кошти спрямуємо на житлові сертифікати за програмою “єВідновлення”. Це дозволить забезпечити новим житлом близько 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію”, - написав Корецький.

За його словами, це перший транш із додаткових €100 мільйонів в межах проєкту “HOME”, про які домовилися з партнерами під час конференції з питань відновлення України “URC-2026” у польському Гданську. Раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила €200 мільйонів та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів.

Він висловив подяку, БРРЄ та Уряду Італії за важливу підтримку України та допомогу українським родинам, які втратили житло через війну.

Як повідомляв ForUA, Єврокомісія виплатила Україні €2,9 мільярда в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

фінансуванняІталіяжитлоБРРЄ
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