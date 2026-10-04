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Суспiльство

В Україні 4 жовтня без опадів, удень прогріє до +19°

В Україні 4 жовтня без опадів, удень прогріє до +19°

У неділю, 4 жовтня, в Україні утримається мінлива хмарність, опадів не очікується. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, в Україні, крім півдня, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні країни 4-9° тепла; вдень 14-19°, у східних областях 11-16° тепла.

У Києві та області у неділю прогнозується суха погода з мінливою хмарністю. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°. На Київщині вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 14-19° тепла.

 Автор: Сергій Ваха

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