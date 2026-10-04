Росія втратила на війні проти України ще 1750 військових

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року по 4 жовтня 2026 року, становлять близько 1 540 700 осіб, із них 1 750 осіб - за минулу добу. Про це ідеться в повідомленні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці.

Також РФ втратила 12 391 (+0) танк, бойових броньованих машин - 25 483 (+6), артилерійських систем – 50 686 (+49), РСЗВ – 2 179 (+1), засобів ППО – 1 686 (+3), літаків – 443 (+0), гелікоптерів – 356 (+0), наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13), БПЛА оперативно–тактичного рівня – 546 240 (+1 742), крилатих ракет – 5 126 (+0), кораблів / катерів – 35 (+0), підводних човнів – 2 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 157 258 (+527), спеціальної техніки – 4 788 (+5).

Дані уточнюються.