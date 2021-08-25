Высший земельный суд Дюссельдорфа отказал компании Nord Stream AG в освобождении «Северного потока-2» от требований Газовой директивы ЕС.
Суд вынес решение по жалобе акционерного общества «Северный поток-2» на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, сообщает УНИАН со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает агентство, речь идет о нормах, которые предполагают разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.
Согласно решению суда, добывающая компания не может владеть трубопроводом, по которому доставляется ее газ.
Следовательно, согласно решению суда, компания-оператор «Северного потока-2» должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.
Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. Жалоба была подана в отношении пункта 28б закона об энергетической экономике ФРГ.
Среди основных положений директивы — разделение компаний, поставляющих газ и компаний, которые его транспортируют.
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