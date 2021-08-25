1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали завоевала сборная Украины в первый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио-2020, сообщила пресс-служба НОК.
Золото - Елизавета Мерешко (плавание, 50 м вольным стилем) с рекордом Паралимпийских игр;
Серебро - Артем Манько (фехтование на колясках, сабля);
Серебро - Елена Федота (фехтование на колясках, сабля);
Серебро - Антон Коль (плавание, 100 м на спине);
Серебро - Максим Крипак (плавание, 50 м вольным стилем);
Серебро - Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляем);
Бронза - Анна Гонтар (плавание, 50 м вольным стилем);
Бронза - Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля).
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