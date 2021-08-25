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1 золотую, 5 серебряных и 2 бронзовые медали завоевала сборная Украины в первый день соревнований на Паралимпийских играх в Токио-2020, сообщила пресс-служба НОК.

Золото - Елизавета Мерешко (плавание, 50 м вольным стилем) с рекордом Паралимпийских игр;

Серебро - Артем Манько (фехтование на колясках, сабля);

Серебро - Елена Федота (фехтование на колясках, сабля);

Серебро - Антон Коль (плавание, 100 м на спине);

Серебро - Максим Крипак (плавание, 50 м вольным стилем);

Серебро - Алексей Вирченко (плавание, 100 м баттерфляем);

Бронза - Анна Гонтар (плавание, 50 м вольным стилем);

Бронза - Евгения Бреус (фехтование на колясках, сабля).
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