Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не просило Российскую Федерацию об эвакуации украинцев из Афганистана после захвата страны боевиками террористической организации «Талибан».

Об этом спикер МИД Олег Николенко, сообщает УНИАН.

«У МИД Украины отсутствует информация о намерениях Российской Федерации эвакуировать из Афганистана граждан иностранных государств, в частности украинцев. Мы не обращались к российской стороне с соответствующими просьбами», - сообщил Николенко.

Он отметил, что гражданам Украины, которые хотят уехать из Афганистана, необходимо обратиться в наше посольство в Таджикистане.

Ранее российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Министерство обороны РФ якобы по поручению российского президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран Организации договора о коллективной безопасности и Украины на четырех самолетах.

Напомним, Украина уже тремя рейсами возвращала украинцев из Афганистана. В частности, 23 августа были эвакуированы 98 человек: 41 украинец и 57 афганцев.

В целом, по словам Николенко, что на территории захваченного талибами Афганистана остаются около 90 украинцев.