Півненко: На Донеччині співвідношення військ РФ до Сил оборони на окремих ділянках становить 6 до 1

Командувач Нацгвардії України Олександр Півненко відвідав підрозділи нацгвардійців, які виконують бойові завдання у Харківській та Донецькій областях та заслухав доповіді командирів. Про це Півненко повідомляє у Фейсбуці.

«Ситуація на цих напрямках залишається динамічною. Лише протягом тижня наші підрозділи у смугах відповідальності відбили понад 170 ворожих атак. Найбільша кількість штурмів припала на Донеччину, де на окремих ділянках співвідношення наступаючих сил ворога до наших становить 6 до 1», - зазначив Півненко.

Він заслухав доповіді командувача угруповання військ (сил) «Азов», командира 2-го корпусу НГУ «Хартія», командирів бригад і полків на визначених напрямках.

Детально розібрали та проаналізували оперативну обстановку, дії ворога та потреби підрозділів на осінньо-зимовий період.

За словами командувача НГУ, російські війська продовжують активно застосовувати піхоту, безпілотники та авіацію. Попри це, українські воїни утримують свої позиції, зривають ворожі штурми та завдають ворогу втрат у живій силі й техніці.

Півненко підкреслив, що важлива складова цієї роботи - мідлстрайки. Українські підрозділи здатні завдавати ураження на відстані 70-100 кілометрів у тилу ворога. Це дозволяє системно знищувати його військові об’єкти та логістику ще до того, як вони безпосередньо впливають на ситуацію на передовій.

«Відсутність у ворога значних успіхів і проривів протягом літа - це результат щоденної роботи наших мідлстрайків, точної та злагодженої роботи операторів БПЛА, артилеристів, розвідників, піхотинців і всіх, хто забезпечує стійкість оборони. Але найважливіше за будь-якою технікою, тактикою та цифрами — люди», - наголосив командувач НГУ.

Півненко з нагоди Дня захисників і захисниць України вручив державні нагороди та відомчі відзнаки військовослужбовцям, які мужньо виконують бойові завдання, проявили відвагу та героїзм і щодня тримають оборону.

«Для когось ця нагорода - за конкретний бій. Для когось - за рішення, яке допомогло втримати позицію, зберегти життя побратимів або зірвати плани ворога. За кожною відзнакою - реальна робота, ризик і відповідальність. Те, чого часто не бачать ті, хто перебуває далеко від передової», - наголосив Півненко.

Раніше ForUA повідомляв, що бригада Державної прикордонної служби України «Форпост» повернула понад 10 квадратних кілометрів у своїй смузі оборони.