В Житомирской области во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций президент Владимир Зеленский подписал законы «Об основах национального сопротивления» и об изменениях в Закон «О численности Вооруженных Сил Украины».

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее «фатальной ошибкой».

Большинство народных депутатов, членов политической партии «Голос», отказались принимать участие в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

На съезде партии «Голос» лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

На съезде партии «Голос» было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, которые являются народными депутатами.

В Северодонецке возле здания Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях под одним из служебных автомобилей обнаружили неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

Трое украинских легкоатлетов, отобранных для участия в Олимпийских играх в Токио, отстранены.

Суд отстранил от должности подозреваемое в присвоении более 400 000 долларов США руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами и отправил под домашний арест.

В заброшенном доме в пгт Старый Салтов нашли тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая накануне ушла гулять и не вернулась.

Украинец Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио (Япония).

За сутки 28 июля 2021 в Украине зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Сегодня утром в Оболонском районе Киева в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата.

Кроме того, в Одессе в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

В Киеве презентовали маршрутные автобусы нового образца от перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.