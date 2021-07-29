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Украинец Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпийских игр в Токио (Япония).

Романчук с результатом 7 минут 42,33 секунды выиграл «бронзу» в финале 800-метровки вольным стилем, передает Укринформ.

«Золото» завоевал американец Роберт Финк (7.41,87), «серебро» досталось итальянцу Грегорио Палтриньери (7.42,11).

Сергей Фролов показал в финале шестое время (7.45,11).

В активе сборной Украины в Токио уже 4 бронзовые медали.
ForUm

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