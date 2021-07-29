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На съезде партии «Голос» лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии.

86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии, сообщается на сайте «Голоса».

Съезд политической партии «Голос» продолжает свою работу и перешел к рассмотрению других вопросов, важных для развития партии и заявленных в повестке дня.

Напомним, большинство народных депутатов, членов политической партии «Голос», отказались принимать участие в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.
ForUm

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