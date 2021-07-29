В Киеве презентовали маршрутные автобусы нового образца от перевозчиков, которые победили в конкурсе на перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования.

«Город впервые открыто представляет, а не скрывает результаты конкурса на определение перевозчиков на маршрутах Киева, - отметил во время презентации заместитель председателя КГГА Константин Усов. - Результат не идеальный, но благодаря тому, что мы дисквалифицировали недобросовестных игроков, которые находились в сговоре с разного рода функционерами, мы вернули жизненное пространство для нормальных перевозчиков. На киевский рынок впервые за много лет вместо старых страшных маршруток выходят комфортабельные автобусы».

Как рассказал Усов, в частности по итогам конкурса на маршрут №150, который соединяет Троещину, Севастопольскую площадь и Индустриальный мост, выехали 13 полноразмерных автобусов Volvo Hybrid.

«Именно так должна выглядеть удобная и экологическая «маршрутка по-киевски», и это стоило того, чтобы отстаивать прозрачность и беспристрастность конкурса, в том числе и физически, когда его пытались сорвать», - отметил Усов.

Кроме того, заместитель председателя КГГА сообщил, что 39 новых транспортных средств меньшего класса, но 2021 выпуска, выезжают на маршруты №529 и №485, еще 43 автобуса 2018-2020 гг. выпуска заменяют «старый флот», который работал на городских маршрутах №476, №405 и №192. 18 транспортных средств будут работать на маршрутах №464 и №512, и 15 автобусов для перевозок пассажиров на маршрутах №54, №59, №61 и №103 будут использовать КП «Киевпастранс».

Усов напомнил условия, по которым будут ездить автобусы от победителей конкурса.

«Их можно описать очень коротко: вежливый водитель в униформе, который говорит на украинском языке, не включается в салоне шансон и не хамит пассажирам. Температура в салоне летом не более +22 градусов, а зимой не менее + 15-ти. В салоне не висят плакаты Саманты Фокс или Шварценеггера и вообще нет ничего лишнего. Зато есть визуальные и аудиальные оповещения остановок на украинском и английском языках. Обязательно обеспечивается инклюзивность, чтобы людям, которые требуют особого внимания, не приходилось по этому отдельно обращаться», - отметил заместитель председателя КГГА и добавил, что в перспективе этих условиях придется соблюдать всем без исключения перевозчикам.

Усов также отметил, что результатами этого конкурса Киев дает сигнал во все регионы Украины.

«На киевском рынке пассажирских перевозок больше нет «своих» и нет монополии. Работают только лучшие, и мы таких ищем. Если вы перевозчик в любом уголке страны и у вас хороший транспорт - Киев будет рад вас приветствовать, оберегать и дать вам работу на лучшем рынке перевозок в Украине», - обратился к перевозчикам страны Усов.