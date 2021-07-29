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На съезде партии «Голос» было принято решение об исключении из рядов партии 7 членов, которые являются народными депутатами.

Как передает УНИАН, об этом во время пресс-конференции по результатам съезда сообщила председатель партии, народный депутат от «Голоса» Кира Рудык.

«На съезде мы заслушали делегатов партии относительно того, что происходит в партии последние полгода. Это вопрос, конечно, внутренних заявлений наших коллег, часть из которых состоялись сегодня утром», - рассказала она.

По словам Рудык, у них с коллегами по фракции нет «ценностных противоречий». «Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики», - сказала она и отметила, в то же время, что»в дальнейшем строить общую политическую силу нет возможности».

Так, глава политсилы заявила, что один из делегатов съезда поднял вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии.

«Поэтому съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции «Голос» из партии «Голос». Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко и Бобровская», - заявила Рудык.

Напомним, большинство народных депутатов, членов политической партии «Голос», отказались принимать участие в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

На съезде партии «Голос» лидер партии Кира Рудик отчиталась о работе партии со времени проведения местных выборах в октябре 2020 года и представила стратегическое видение дальнейшего развития партии. Отвечая на запрос части партийцев, был поставлен на голосование вопрос доверия председателю партии. 86% делегатов выразили свою поддержку действующей главе партии.

 
ForUm

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