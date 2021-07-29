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Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа, сообщила пресс-служба полиции.

Предварительно правоохранители установили, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. Полицейские проводят на месте все необходимые первоочередные следственные действия. В результате инцидента никто не пострадал.

Событие должным образом зарегистрировано в Оболонском районном отделе полиции. После завершения проверки ей будет дана правовая квалификацию.
ForUm

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