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В Житомирской области во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций президент Владимир Зеленский подписал законы «Об основах национального сопротивления» и об изменениях в Закон «О численности Вооруженных Сил Украины». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

«Эти законы имеют непосредственное отношение к Силам специальных операций, получают рычаги для развития движения сопротивления, смогут пополнить свои ряды новыми специалистами и в дальнейшем усиливать свой вклад в укрепление обороноспособности нашего государства. И я с радостью подписываю эти два важных для нас, для Украины, для нашей героической армии законы именно здесь, именно в этот важный, ваш профессиональный день», - сказал Зеленский, обращаясь к воинам-спецназовцам.

Президент выразил убеждение, что реализация этих двух законов, которые поддержало конституционное большинство Верховной Рады, станет следующим и чрезвычайно важным этапом развития ССО.

«Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это всенародное дело», - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что закон «Об основах национального сопротивления» предусматривает комплекс важных мероприятий, которые имеют целью развитие территориальной обороны и сопротивления, внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивления. Также, по его словам, документ позволяет в случае необходимости привлечь все население Украины к защите родной земли, своего края и своей семьи и сплотить всех Украинских вокруг этих важных, приоритетных идей.

«Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства», - констатировал президент.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла закон «Об основах национального сопротивления», которым определены правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.
ForUm

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