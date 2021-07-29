Одесские правоохранители расследуют обстоятельства повреждения имущества в почтовом отделении на Николаевской дороге.

По данным облглавка, сегодня утром в правоохранительные органы обратились представители почты с заявлением о том, что обнаружили поврежденные дверцы ячейки для хранения посылок.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции вместе с работниками управления взрывотехнической службы областной полиции. В ходе обследования объекта взрывотехники установили, что в одном из ящиков почтомата сработало самодельное устройство, которое состояло из електротаймера, аккумуляторной батареи, петарды, бумаги и полиэтилена. В результате взрыва никто не пострадал.

Остатки от самодельного устройства были направлены на экспертизу. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть к ней причастными.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня утром в Оболонское районное управление полиции Киева поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата.