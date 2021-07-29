Большинство народных депутатов, членов политической партии «Голос», отказались принимать участия в ее съезде четверг и заявили о выходе из политсилы, сообщил народный депутат Ярослав Юрчишин.

«Спасибо за выдвижение меня на должность председателя «Голоса». Но борьба позиций возможна только там, где есть демократия. В «Голосе» руководство партии отошло от этих принципов почти год назад и с этого времени ситуация только усложняется. Поэтому я выхожу из партии и не буду легитимизировать своим участием профанацию, на которую партия превратилась», - написал он в Facebook.

Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде «Голоса» и покидают партию.

«К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет «Голоса» искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству», - заявил Юрчишин.

«Учитывая полное игнорирование позиции большинства членов партии и организаций, представляющих их со стороны руководства, мы бойкотируем данное мероприятие и выходим из членов партии. Голоса больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге», - пишет нардеп.