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За сутки 28 июля 2021 в Украине зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 480 человек;
  • летальных случаев - 25;
  • выздоровели - 510 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 19582 лица,
  • методом ИФА - 7962 лица,
  • экспресс-тестами - 14960 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2250907 человек;
  • выздоровели - 2185849 человек;
  • летальных случаев - 52 916;
  • проведено ПЦР-тестов - 11341529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
ForUm

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