За сутки 28 июля 2021 в Украине зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 480 человек;
- летальных случаев - 25;
- выздоровели - 510 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 19582 лица,
- методом ИФА - 7962 лица,
- экспресс-тестами - 14960 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2250907 человек;
- выздоровели - 2185849 человек;
- летальных случаев - 52 916;
- проведено ПЦР-тестов - 11341529.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
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