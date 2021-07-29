Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что Украина могла бы шантажировать весь мир, если бы сохранила ядерный потенциал, а подписание Будапештского меморандума стало ее «фатальной ошибкой».

Об этом он заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24» в ответ на вопрос, какими были основные стратегические ошибки президентов Украины.

«У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому», - приводит его слова Украинская правда.

«Слуга народа» признал, что не знает обстоятельств подписания меморандума – и сейчас «легко рассуждать, спустя столько лет».

«Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – сказал Арахамия.

«Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах», – считает нардеп.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, известный как Будапештский меморандум, был подписан 5 декабря 1994 года.

Согласно документу, США, Россия и Великобритания обязались в обмен на отказ Украины от ядерного оружия уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы.

Первый президент Украины Леонид Кравчук признавал, что Будапештский меморандум, не спас Украину от российской агрессии. «Суть меморандума абсолютно правильная. Сказано, что государства будут гарантировать Украине суверенитет, территориальную целостность и независимость, и будут защищать от возможного нападения. Но как? Этого как раз и нет», – объяснял он.