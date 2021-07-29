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Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

Об этом она сказала в телефонном разговоре с президентом Зеленским, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Глава государства поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии: «Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов».

 

 

Стороны обсудили прогресс в выполнении текущей программы МВФ stand-by, а именно выполнение Украиной основных структурных маяков. В частности речь идет о двух ключевых законопроектах, которые имеют целью усиление корпоративного управления в банках, а также законы о Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей.

Также собеседники обменялись мнениями относительно прогресса реформ и институциональных изменений, которые происходят в Украине, в частности относительно запуска рынка земли, реформы в области инфраструктуры, принятого парламентом в первом чтении законопроекта о деолигархизации.

Зеленский и Кристалина Георгиева обсудили законопроект о Национальном банке Украины, который сейчас разрабатывается с участием международных партнеров и будет рассмотрен Верховной Радой после восстановления ее работы осенью этого года, а также принятие закона о НАБУ во втором чтении.

Отдельно обсуждались темпы восстановления украинской экономики, в частности выполнение государственного бюджета Украины и конкретные показатели экономического роста. Стороны договорились об активизации совместной работы представителей украинского правительства и МВФ.

Президент пригласил директора-распорядителя Международного валютного фонда посетить Украину и лично обсудить дальнейшие шаги продуктивного сотрудничества.
ForUm

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