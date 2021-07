Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала визит миссии фонда в Украину в сентябре.

Об этом она сказала в телефонном разговоре с президентом Зеленским, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Глава государства поблагодарил Георгиеву за поддержку Украины в сложный год пандемии: «Транш в 2,1 миллиарда долларов, который мы получили, помог нам поддержать людей, малый и средний бизнес, нашу медицинскую отрасль в период нескольких локдаунов».

Very constructive call with President @ZelenskyyUa on #Ukraine’s sound economic progress made under the IMF program. Look forward to our productive engagement to advance our work on remaining issues during a mission in September. pic.twitter.com/8wdI8yjMeL