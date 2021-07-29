Суд отстранил от должности подозреваемое в присвоении более 400 000 долларов США руководство Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами и отправил под домашний арест.

Об этом заявил заместитель председателя АРМА Владимир Павленко, сообщает «Украинская правда».

Печерский районный суд города Киева 29 июля принял решение отстранить от должности и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Судья Сергей Вовк избрал также госслужащих меры пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 24 сентября.

Отстранение и такую ​​же меру пресечения получил и начальник управления менеджмента активов АРМА Вахтанг Бочоришвили.

Напомним, Государственное бюро расследований в сотрудничестве со спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили факт злоупотреблений руководством Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов США руководству АРМА и двум адвокатам.