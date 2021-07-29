В заброшенном доме в пгт Старый Салтов нашли тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая накануне ушла гулять и не вернулась.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
«Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Соболезнует родным Мирославы», - говорится в сообщении.
Ряд харьковских Телеграмм-каналов сообщают, что девочку изнасиловали.
Полиция оперативно установила личность злоумышленника – это 13-летний местный житель.
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