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В заброшенном доме в пгт Старый Салтов нашли тело шестилетней Мирославы Третьяк, которая накануне ушла гулять и не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«Харьковские полицейские работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства. Подробную информацию обнародуем утром после работы следственно-оперативной группы. Соболезнует родным Мирославы», - говорится в сообщении.

Ряд харьковских Телеграмм-каналов сообщают, что девочку изнасиловали.

Полиция оперативно установила личность злоумышленника – это 13-летний местный житель.
ForUm

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