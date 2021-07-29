Трое украинских легкоатлетов, отобранных для участия в Олимпийских играх в Токио, отстранены, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

В организации напомнили, что в соответствии с установленными международными правилами и особыми процедурами в отборочный период перед главными официальными международными турнирами сезона каждый легкоатлет должен сдать соответствующее количество соревновательных и внесоревновательных допинг-проб.

В связи с пандемией и, как следствие, существенными изменениями спортивного календаря соревнований и сроков квалификационного отбора на Игры ХХХІІ Олимпиады, спортсмены, которые отобрались на Олимпийские игры в последние недели перед закрытием квалификационного окна, должны были сдать три внесоревновательные допинг-пробы в очень сжатый, ограниченный срок.

В соответствии с требованиями World Athletics и согласно сообщению Athletic Integrity Unit в адрес Федерации легкой атлетики Украины, Михаил Гаврилюк (метание молота), Назар Коваленко (спортивная ходьба) и Наталья Пироженко-Чорномаз (эстафетная команда 4х400 метров) не смогут выступить на Играх ХХХІІ Олимпиады в Токио из-за недостатка проведенных вышеупомянутых проб.