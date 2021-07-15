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Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел. 

В «Слуге народа» считают Авакова лучшим вариантом на пост мэра Харькова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С сегодняшнего дня окончательно вышли из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. 

Второй транш макрофинсовой помощи Европейского союза будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы, заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

15 июля Национальный совет по телерадиовещанию рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО «ТРК «Студия 1+1» (логотип «1+1»). За нарушение требований украинского законодательства во время трансляции телесериала «Кухня» на негосударственном языке к лицензиату применена штрафная санкция в размере 71 488,95 грн.

По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов Константина Жеваго в международный розыск.
ForUm

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