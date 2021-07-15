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Верховная Рада на заседании в четверг уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат, сообщает Укринформ.

Как сообщал ForUm, 14 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву». Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.
ForUm

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