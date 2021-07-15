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Председатель политической партии «Слуга народа» Александр Корниенко считает экс-министра внутренних дел Арсена Авакова лучшим из вероятных кандидатов на должность мэра Харькова и готов поддержать его в случае выдвижения от областной парторганизации их политсилы.

«Если организация (Харьковская областная парторганизация «Слуги народа» - ИФ) его выдвинет от нас, то я буду, конечно, поддерживать», - сказал Корниенко журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько реально, что Аваков может быть кандидатом в мэры Харькова от партии «Слуга народа», передает Интерфакс-Украина.

«Конечно, я для Харькова лучшего варианта, чем Арсен Борисович не вижу. Это была бы окончательная точка в вопросе о том, русский ли город Харьков или какой-то там малороссийский, потому что это была окончательная точка в том, что это украинский город, что там украинская патриотическая власть, что там человек, который за десять лет не дал ни единого основания сомневаться в его патриотичности, и конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича также имеются», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 15 июля Верховная Рада уволила Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
ForUm

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