15 июля Национальный совет по телерадиовещанию рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО «ТРК «Студия 1+1» (логотип «1+1 »). За нарушение требований украинского законодательства во время трансляции телесериала «Кухня» на негосударственном языке к лицензиату применена штрафная санкция в размере 71 488,95 грн, сообщила пресс-служба ведомства.

Внеплановую невыездную проверку назначили на обращение гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала «1+1» с 13 апреля по 30 мая 2020 сериала «Кухня» на негосударственном языке. Мониторинг Национального совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая.

Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала «Кухня» (производства ООО «KEYSTONE PRODUCTION» по заказу ЗАО «YBW Group», 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами в нарушение требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины «О телевидении и радиовещании». Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 настоящего Закона, применил к вещателю санкцию «взыскание штрафа». Это – 5% суммы лицензионного сбора, для телеканала «1+1» составляет 71 488,95 грн.

В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна оплатить штраф в государственный бюджет.

Кроме того, Национальный совет признал нарушения ООО «ТРК« Студия 1+1 »пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии.