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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление о назначении главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел, сообщил народный депутат из фракции «Голос» Ярослав Юрчишин.

«Денис Шмыгаль неожиданно внес кандидатуру Дениса Монастырского на пост главы МВД», - написал он в Facebook.

Нардеп опубликовал фотокопию соответствующего представления.

В тексте говорится, что представление вносится, в частности, по предложению депутатской фракции «Слуга народа», которая имеет право коалиции в Верховной Раде IX созыва.

Как сообщал ForUm, 14 июля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал заявление об увольнении с должности, которую занимал с 27 февраля 2014 года.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – народного депутата от «Слуги народа», главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что «идет на жертву». Ожидается, что за его назначение Рада проголосует 16 июля.
ForUm

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