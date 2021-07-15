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По запросу ГБР Интерпол объявил народного депутата Верховной Рады Украины III-VIII созывов в международный розыск, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

27 сентября 2019 экс-нардепу было сообщено о подозрении. Он, как бывший владелец АО «Банк «Финансы и Кредит», организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения.

Подконтрольная ему оффшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка.

После этого указанный банк был признан неплатежеспособным.

Напомним, ранее ГБР объявило Константина Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».
ForUm

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