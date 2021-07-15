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Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С сегодняшнего дня окончательно вышли из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизированы в электронные билеты, сообщила пресс-служба КГГА.

Власти напомнили, что в Киеве действует более 2000 мест для пополнения транспортных карт и покупки QR-билетов для проезда в общественном транспорте.

Сейчас в Киеве действуют:

198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.

Около 1800 терминалов Easy Pay. Easy Pay предоставляет возможность пополнить транспортную карту.

Около 322 Т-киосков. В Т-киосках можно приобрести транспортную карту.

Кассы на 52 станциях метрополитена. В кассах можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Со всеми точками продаж и пополнения можно ознакомиться на городской карте.

Кроме того, с января 2021 для удобной оплаты проезда городской приложение «Киев Цифровой» предоставляет сервис пополнения транспортной карты и покупки QR-билетов. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты в любую благоприятный момент.

Оплата проезда QR-билетами осуществляется в «Киев Цифровой» с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя. Чтобы отправить QR-билет на электронную почту или в удобный мессенджер, нужно нажать кнопку «Поделиться билетом».

Напоминаем, что пополнение транспортной карты на 50 поездок дает экономию в 1,5 грн на каждой поездке и экономит не только время, но и средства. Кроме того, одной транспортной картой можно оплатить проезд по несколько человек.

 
ForUm

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