Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 281/2021 о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы облгосадминистрации.

В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 уже более миллиона человек.

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации «Укртеплокоммунэнерго».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства «Северного потока-2» беспочвенны.

Национальное агентство по предупреждению коррупции просит Конституционный суд уволить судью Игоря Слиденко.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина имеет договоренности о поставках достаточного количества безопасных вакцин для вакцинации всех украинцев.

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в страны Европы в июне составил 3,72 млрд кубометров, что почти на уровне показателей мая, сообщает пресс-служба госкомпании «Оператор ГТС Украины».

Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице злоумышленниками, которые майнили криптовалюта непосредственно в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго».

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс в 2020 году рассматривал возможность создания ЧВК в Украине из ветеранов АТО. Об этом сообщает Time со ссылкой на документы и источники.

Российская сторона в ТКГ заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных еще летом 2020 года.

Украина отказалась закупать электроэнергию, вырабатываемую Белорусской атомной электростанцией. Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, заявила глава литовского правительства Ингрида Шимоните.

За сутки 7 июля в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Сегодня, 8 июля, в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и Коммунальной корпорации «Киевавтодор» следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокурора Офиса генеральной прокуратуры провели обыски.