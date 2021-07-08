Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 281/2021 о назначении председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Светланы Онищук, которая до этого работала заместителем главы облгосадминистрации, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский вручил новой руководительнице Ивано-Франковской ОГА служебное удостоверение и пожелал успехов в должности.

«Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знание региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковщины», - отметил президент.

Среди приоритетов глава государства назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Справка. Светлана Онищук родилась 1984 года в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению «бухгалтерский учет». В 2005 году - Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению «правоведение». Доктор наук по государственному управлению.

Трудовую деятельность Светлана Онищук начала 2002 как юридический консультант частной агрофирмы. Проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 - заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА.