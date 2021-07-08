Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электрической энергии в Виннице злоумышленниками, которые майнили криптовалюта непосредственно в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго», сообщает пресс-центр СБУ.

Сейчас это крупнейшая подпольная криптоферма, которую выявляли украинские правоохранители: изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники.

Сотрудники СБУ установили, что незаконную криптоферму создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений АО «Винницаоблэнерго», что находится на промплощадке общества.

Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО «Винницаоблэнерго». Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии.

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн. При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям - без света могли остаться целые кварталы Виннице.

Правоохранителями зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 188-1 (похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования) УК Украины.

В ходе санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято:

3800 игровых приставок;

более 500 видеокарт;

50 процессоров;

черновую документацию по учету потребления электроэнергии;

блокноты, телефоны, флэш-накопители.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности должностных лиц АО «Винницаоблэнерго».