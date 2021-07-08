В Украине полностью вакцинированы от COVID-19 уже более миллиона человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что прививочная кампания от COVID-19 продолжает наращивать темп.
Так, 104680 человек привито против COVID-19 за сутки 7 июля 2021. Одну дозу получили 42029 человек полностью иммунизированы - 62651 человек.
В течение суток работали:
- 682 мобильных бригады,
- 1462 пункта прививки;
- 31 центр вакцинации.
По состоянию на 7 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 782 692 человека.
С начала прививочной кампании привиты 2178592 человека, из них получили 1 дозу - 2178590 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1018258 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3196848 прививок.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время