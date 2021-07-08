Российская сторона в ТКГ заблокировала рассмотрение вопроса разминирования 19 участков, согласованных еще летом 2020 года, сообщает украинская делегация для участия в ТКГ.

«К сожалению, российская сторона вновь заблокировала запланированное рассмотрение вопроса разминирования девятнадцати участков, согласованных летом 2020 года в рамках работы подгруппы ТКГ по безопасности, а также открытие КПВВ со своей стороны линии разграничения», - говорится в сообщении.

При этом украинская делегация отмечает, что продолжает сосредоточивать свою работу в ТКГ на необходимости скорейшего возвращения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня; разблокировке работы КПВВ с российской стороны; согласования плана разминирования с графиком проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения; создания безопасных условий для надлежащего функционирования объектов, обеспечивающих нужды гражданского населения.

Украинская делегация также продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры.

«К сожалению, все предложения и инициативы пока не встречают должной реакции российской стороны», - говорится в сообщении.