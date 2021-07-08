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За сутки 7 июля в Украине зафиксировано 617 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 404 человека, летальных случаев – 23, выздоровели 872 человека.

За сутки протестированы методом ПЦР 17945 человек, методом ИФА - 9129, экспресс-тестами - 13819.

За все время пандемии в Украине заболел 2239591 человек, выздоровели – 2175225, летальных случаев - 52 560, проведен 10983401 ПЦР-тест.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Напомним, за сутки 6 июля в Украине было зафиксировано 610 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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