Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс в 2020 году рассматривал возможность создания ЧВК в Украине из ветеранов АТО.

Об этом сообщает Time со ссылкой на документы и источники. Общая сумма доходов и инвестиций, согласно бизнес-плану, оказавшемуся в руках редакции, должна была составить 10 миллиардов долларов, передает УНИАН.

По данным СМИ, Принс обсуждал этот вопрос с бывшим советником президента Украины Игоре Новиковым и главой офиса главы государства Андреем Ермаком.

Планировалось, что в Украине будет создана частная военная компания, куда могли бы наниматься украинские военные с опытом участия в АТО на Донбассе. Кроме того, основатель Blackwater рассматривал возможность создания фабрики по производству боеприпасов в Украине и консолидации ведущих авиационных и аэрокосмических фирм страны в консорциум для конкуренции с Boeing и Airbus.

Для продвижения своей инициативы Принц встречался с несколькими политиками, в частности - с депутатом Андреем Деркачем. Сам Деркач отмечал, что создание ЧВК в Украине могло бы хорошо помочь продажам украинского оружия, техники и самолетов, учитывая обширные контракты Принца на Ближнем востоке. Однако депутат, как утверждает Times, предупредил Принса о том, что ему будет сложно закрепиться в Украине из-за позиции руководителей заводов и олигархов, которые контролируют большую часть украинского ВПК.

«Вы работали повсюду, но Украина - особенная. Здесь крайне сложно добиться успеха. Вам нужно собрать серьезную команду, которая сможет толкать этот процесс вперед», - сказал Деркач своему собеседнику.

Спустя несколько недель после визита Принса в Украину, его команда подготовила два бизнес-плана и отправила оба представителям Офиса президента. В первом предлагалось разорвать контракт с Китаем по «Мотор-Сичи» и купить завод за 1 млрд долларов, деньги Принс планировал занять у Windward Capital, инвестиционной компании, к услугам которой Принс прибегал ранее. Также предложение содержало пункт по выставлению «ультиматума» китайским инвесторам «Мотор Сичи», которые должны были или согласиться на «немедленную продажу», или столкнуться с «потерей стоимости». Во втором бизнес-плане речь шла о поглощении авиазавода «Антонов».

Однако по мере приближения президентских выборов в США ситуация усложнялась. Как отмечает издание, украинскую сторону мог отпугнуть факт сотрудничества бывшего главы Blackwater с бывшим нардепом Андреем Артеменко и Деркачом, в отношении которых в США было возбуждено уголовное дело по подозрению в «российском вмешательстве» в американские выборы.

После поражения 45-го президента Трампа на выборах, с которым экс-глава Blackwater держал близкий контакт, планы окончательно рухнули.

«При администрации Байдена США вряд ли поддержат проекты Принса в Украине», - резюмирует Times.

Blackwater - американское охранное предприятие (частная военная компания), основанное в 1997 году Эриком Принсом и Элом Кларком.

Blackwater в настоящее время является самой крупной частной военной компанией. Штаб-квартира находится в Северной Каролине, округ Карритак, на территории общины Мойок.

Основные прибыли получает от участия в военных конфликтах, около 90 % выручки составляют правительственные заказы.Также заказчиками являются частные лица, нефтедобывающие, страховые компании.

Американская ЧВК оказалась в центре скандала в связи с расстрелом жителей Багдада в сентябре 2007 года. Охранники Blackwater, работавшие в Ираке по контракту Госдепартамента США, устроили стрельбу на одной из площадей иракской столицы, чтобы освободить ее для проезда американского кортежа. Тогда погибли 14 жителей Багдада, 17 получили ранения.

В апреле 2015 года Федеральный суд США приговорил одного из сотрудников Blackwater, виновных в той трагедии, к пожизненному заключению, а трое его коллег получили тюремные сроки до 30 лет.

Перед уходом из власти Трамп подписал указ о помиловании четырех экс-военных Blackwater, которых признали виновными в массовом убийстве гражданских в Ираке.