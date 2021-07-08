также в разделеПолитика
Адвокат: Прокурор Ижук выполняет указания властей по политическому преследованию Медведчука и должен быть уволен 43
Медведчук прокомментировал обыски СБУ у матери Оксаны Марченко и у его коллег по партии 35
Медведчук: Представление прокуратуры о продлении меры пресечения – незаконно 23
Зеленский хочет, чтобы США помогли завершить войну на Донбассе 126
В НАТО заявили, что для ПДЧ недостаточно технического достижения критериев 17
Кабмин согласовал назначение главы Ивано-Франковской ОГА 12
Зеленский намерен обсудить с Меркель угрозы от запуска «Северного потока-2» 18
Кузьмин: Прокуратура нарушила сроки ходатайства о продлении меры пресечения Медведчуку 26
Чередниченко: Прокуроры умышленно нарушают законодательство и права стороны защиты в деле Медведчука 16
Кальченко: Зеленский и его приспешники нарушили все юридические нормы по делу Медведчука и творят полный беспредел 31
Зеленский: Вступление Украины в ЕС и НАТО – в основном политический вопрос 31
Васильковский: Зеленский признает Вашингтон верховной властью в Украине 53
Кабмин одобрил санкции против Беларуси 18
Ближневосточные СМИ: Преследование Медведчука напрямую связано с внешним управлением Украиной 33
Страны Люблинского треугольника подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС 26
В ОП отреагировали на иск Порошенко к Зеленскому 21
Данилов допустил введение санкций против Порошенко 45
ПА ОБСЕ приняла срочную резолюцию по Украине 963

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства «Северного потока-2» беспочвенны.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните в рамках конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, сообщает УНИАН.

«Слухи о том, что «Северный поток-2» завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос «Северного потока-2» лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина. – Ред.), европейских партнеров», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина сможет договориться о компенсациях экономических потерь в случае запуска российского газопровода.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный Поток-2» - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», - заявил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
30
Теги