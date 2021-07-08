Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что слухи о завершении строительства «Северного потока-2» беспочвенны.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните в рамках конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, сообщает УНИАН.

«Слухи о том, что «Северный поток-2» завершен, или будет завершен, они, на самом деле, сегодня беспочвенны, и вопрос «Северного потока-2» лежит в плоскости общей позиции наших стран (Литва, Украина. – Ред.), европейских партнеров», - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина сможет договориться о компенсациях экономических потерь в случае запуска российского газопровода.

«Конечно, экономически мы всегда сможем с партнерами договориться о вазимозамещении определенных экономических потерь, но «Северный Поток-2» - это не об экономике, а о политике, об угрозах национальной безопасности ряда стран Европы», - заявил он.