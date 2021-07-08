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Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады. 

Глава государства предлагает считать полномочной ВККС в случае назначения в ее состав не менее 11 членов, как минимум шесть из которых назначены из числа судей или судей в отставке.

Также президент предложил, чтобы на запрос члена первого состава конкурсной комиссии для организационного, технического обеспечения осуществления его полномочий конкурсная комиссия могла привлекать помощников и переводчиков.

Напомним, 29 июня Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».
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