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Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в страны Европы в июне составил 3,72 млрд кубометров, что почти на уровне показателей мая, сообщает пресс-служба госкомпании «Оператор ГТС Украины».

 

Отмечается, что за отчетный период Оператор ГТС Украины протранзитировал в Польшу 0,331 млрд кубометров газа, в Словакию – почти 2,44 млрд кубометров, в Венгрию – 0,776 млрд кубометров, в Молдову – 0,174 млрд кубометров. Среднесуточный транзит составил 124 млн кубометров.

Газпром использует все ранее забронированные мощности и не проявил заинтересованности в дополнительных транзитных мощностях, несмотря на рекордный рост цен на европейских рынках газа», - сказано в сообщении.

Отмечается, что если Газпром не может удовлетворить спрос на газ, то нужно предоставить другим российским и среднеазиатским добытчикам газа возможность использовать украинскую и российскую ГТС для транзита газа в ЕС.

Также в компании подчеркнули, что Европейскому Союзу стоит дать оценку действиям Газпрома и остановить злоупотребление доминирующей рыночной позицией со стороны российской компании с целью добиться одобрения запуска проекта «Северный поток-2».

«Оператор ГТС Украины» с апреля выставлял на месячный аукцион дополнительные мощности в объеме 63,7 куб. м в сутки. Однако эти мощности не были забронированы, а это значит, что «Газпром» не планирует поставлять дополнительные объемы газа в ЕС, несмотря на дефицит газа в Европе, что уже привело к росту цены на газ до исторических максимумов с 2008 года – 37 евро за МВт/ч, или более 450 долларов за тысячу кубометров.

При этом газовые хранилища Европы не заполнены и наполовину, а вскоре ситуация только усугубится: с 6 до 10 июля будет остановлена магистраль «Ямал-Европа», а с 13 до 23 июля из-за планового техобслуживания останавливается газопровод «Северный поток-1». Несмотря на эти обстоятельства, дополнительные мощности на июль 2021 года в точке соединения «Суджа», а также точках выхода из Украины в страны ЕС вновь не были выкуплены.

Более того, 5 июля 2021 года на годовых аукционах на платформах бронирования GSA Platform и Regional Booking Platform не были забронированы дополнительные мощности на газовый 2021-2022 год (период с 1 октября 2021 года до 30 сентября 2022 года). Для годового бронирования Оператор ГТС Украины предложил дополнительные мощности в точках соединения «Суджа» и «Сохрановка» объемом в 15 млн куб. м в сутки (дополнительно к уже забронированным по долгосрочному контракту 40 млрд кубометров в год).
ForUm

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