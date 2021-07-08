С 1 октября тарифы на отопление в Украине могут вырасти до 40%, но это не решит, а усугубит системный кризис в теплоэнергетике, считают в ассоциации «Укртеплокоммунэнерго», сообщает УНИАН.

«По расчетам предприятий теплокоммунэнерго, цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40% в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе. Однако очевидно, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ, оперативности и слаженности их действий, мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением», - отметили в прес-службе ассоциации.

По информации прес-службы, увеличение тарифов на тепло приведет к углублению кризиса в тепловой отрасли, поскольку это может обернуться ростом долгов населения, в то время как у тепловиков нет действенных механизмов для их урегулирования.

Тепловики считают дискриминационными соглашения с госкомпанией «Нафтогаз Украины» о поставках газа, поскольку реальная цена газа для производства тепловой энергии для населения составит более 9 грн за куб. м плюс стоимость его распределения 2,3 грн за куб. м, при том что декларативная цена в договоре с «Нафтогазом» указана 7,42 грн за куб. м.

Для урегулирования ситуации с долгами за поставленный газ, которые накопили предприятия теплокоммунэнерго, в ассоциации требуют срочного принятия во втором чтении законопроекта № 3508-д. Он позволит предприятиям ТКЭ списать долг в 50 млрд грн.

Кроме того, такой долг является причиной риска, что в любой момент работу ТКЭ могут остановить, даже среди зимы, - если не НАК «Нафтогаз Украины» или «Нафтогаз Трейдинг», то операторы газораспределительных сетей (облгазы).

«Также должны быть внесены изменения в государственный бюджет о наличии источника средств на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию. Наша Ассоциация уже направила президенту Украины, Кабинету министров Украины и СНБО соответствующие обращения», - сообщила пресс-служба.

Напомним, заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что этой осенью в Киеве и в ряде украинских городов тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40%.