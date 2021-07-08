Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина имеет договоренности о поставках достаточного количества безопасных вакцин для вакцинации всех украинцев. Об этом он заявил в интервью литовскому изданию LRT, сообщает Укринформ.

«Пандемия сильно ударила по многим странам мира, не только по Украине. Большое количество стран столкнулись с проблемой по обеспеченности вакцин, и основная масса производителей просто не успевала обеспечить международный спрос. Сейчас ситуация выглядит иначе. Благодаря слаженной работе президента Украины, правительства, а также при поддержке международных партнеров, в том числе благодаря механизму COVAX, Украина имеет договоренности на поставки достаточного количества безопасных вакцин, которых хватит всем украинцам», - отметил Шмыгаль.

Глава правительства подчеркнул, что в Украине вакцинальная кампания стабильно набирает обороты, постоянно расширяется сеть центров вакцинации, и все больше людей хотят вакцинироваться.

Премьер-министр поблагодарил страны и организации, кто оказывал и продолжает оказывать поддержку Украине в вопросе обеспеченности вакцинами, в том числе и Литве за предоставление 100 тысяч доз вакцины.

Напомним, в Украине, по данным Минздрава, 104 680 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 7 июля. Одну дозу получили 42 029 человек, полностью иммунизированы - 62 651.